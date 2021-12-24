Başkan Erdoğan’dan CHP’nin çağrısıyla bildiri yayınlayan TÜSİAD’a sert tepki: Eğer yerliysen gereğini yapacaksın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınına katıldı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suflesiyle hareket eden TÜSİAD'a da sert tepki gösterdi.
"ÜLKESİNİN VE MİLLETİNİN HAYRINA OLAN HER ŞEYE DÜŞMAN OLANLAR YİNE İŞ BAŞINDA"
Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili öne çıkan açıklamaları şu şekilde:
"Ülkesinin ve milletinin hayrına olan her şeye düşman olanlar yine iş başında. Ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. İstihdamı yatırımları, özellikle ihracatı önceleyen politikalarla adım atıyor ve STK'larımızın da buna uygun aksiyona geçmelerini bekliyoruz. Bahsettiğiniz STK ile haziranda görüşme yapmışlar. Hazirandan sonraki olay ise, bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal kalkıp mesaj atıyor. Attıysa siz de bu işin bilgimiz dışında olduğunu söylemeniz lazım.
"ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GARİP GARİP AÇIKLAMA YAPIYOR"
Söyleyin ki millet kimin kim olduğunu öğrenmiş olsun. Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu, Odalar ve Borsalar Birliği garip garip Açıklama yapıyor. Ona bağlı kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor.
"GERÇEKTEN YERLİ VE MİLLİYSEN GEREĞİNİ YAPACAKSIN"
Bizim dayanışma halinde olmamız gerektiği en hassas dönemde bu açıklamalar yapılırken kimse "baskı" diyemez. En büyük baskıyı gören her zaman hükümettir. Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Parana değer biçiyorsan, gerçekten yerliysen, milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerlisin ne milli. Biz Türkiye'ye özgü bir ekonomi modeli inşa ediyoruz. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz düzeni zulüm düzenidir, faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim. Hiçbir zaman da bu can, bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman 'Yürüyün' diyemem, ne yanlarında ne de arkalarında yer alamam. İnandığımız bu noktada değerler silsilesi içerisinde faizin yeri yok. Başbakanlığım döneminde faiz 4.7-4.6'ya kadar düşmüş, enflasyon da 6.7'ye kadar inmişti.
"ÇOK KISA ZAMANDA ENFLASYONUN DA AŞAĞIYA İNDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"
Gezi Olayları patlak verdiği zaman bunun arkasında hangi emperyal güçler vardı? O güçler Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Bunun için de Bay Kemal oralarda dönüp dolaşıp duruyordu. Orada bir sıçrama oldu; maalesef faiz yükseldi, enflasyon da yükseldi. Maalesef sürekli olarak yalandan nemalanan Bay Kemal dedi ki "Sıfıra indirelim faizi. Biz CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız." Geçenlerde bir açıklama yaptı, "Faizi yükseltin" diyor. Bugün faiz arttırın diyenlere Gezi provokatörünü serbest bırakın diyenler aynı. Bunlar Soros'çu. Tüm dertleri ülkeyi faizden para kazanmak suretiyle zengin olanlarla fakiri daha fakir yapanlar aynı safta. İnşallah MB'nin attığı adımlarla çok kısa zamanda enflasyonun da aşağı indiğini hep beraber izleyeceğiz.
"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"
Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçekdışı, tamamen yanıltıcı, maksatlı ve manipülatif olduğunu zaten ortaya çıkarmıştır, hem de birkaç saat içerisinde. MB'nin itibarını kırabilecek asılsız Haber yayamazsınız, piyasa bozucu eylemler ve piyasa dolandırıcılığı yapamazsınız. Finansal piyasalarda manipülasyon da suçtur. Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. Söylediğiniz, MB'de başkanlık yapmış olan zat da şu anda bu suçu işlemiştir. MB'de başkanlık yapacaksın, kalkacaksın, bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da hesaba çekecekler. 'Durmuş paranın, ben evin patronuyum' diyor, geçmişte yapılan haber. Bundan dolayı da kendisiyle ne dalgalar geçtiler, ayakkabılarla ilgili. Biz savunduk, düştüğü hale bak. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz, kamu ahlakı buna müsaade etmez. Bu sorunu hep beraber ortadan kaldıracağız, bedelini ödeyecekler. Tazminat noktasında bunun bedelini öder.
NE OLMUŞTU?
TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz." demişti.Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı net mesaj: Sonuçları ağır olacak Başkan Erdoğan: Biz ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz, TOBB ve ona bağlı kuruluşlar garip açıklamalar yapıyor