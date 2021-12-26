Başkan Erdoğan’dan TÜGVA açıklaması: Her zaman yanınızdayız, bu yolda beraber yürüyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Atatürk Kültür Merkezinde 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada yapcağı konuşmanın öncesinde TÜGVA'lı bir gencin sorusunu yanıtladı.

"TÜGVA BÜYÜK MESAJLARIN MUHATABIDIR"

"TÜGVA gençleri sizlerden küçük bir mesaj beliyor. Biliyorsunuz çok kötü zamanlardan geçtik ama toparlandı" şeklinde konuşan gence cevap veren Erdoğan, "TÜGVA'ya küçük mesaj veremem ki. TÜGVA büyük mesajların muhatabıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜGVA'YA YILMAK, USANMAK YAKIŞMAZ"

Açıklamalarına devam eden Başkan Erdoğan, "TÜGVA'yı hiç yılmadan aynen Üstat gibi davasında usanmadan yoluna devam etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü TÜGVA'ya yılmak, usanmak yakışmaz. Diri olarak yola devam yakışır. Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz" dedi.

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