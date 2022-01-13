Son dakika: A Haber yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan önemli açıklamalar

"ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 65 CİVARINDA ARTIŞ VAR"

22 ülkede televizyon tanıtımı yapıyoruz. THY'nin uçtuğu her yeri destinasyon olarak kabul ediyoruz, her noktaya konsantreyiz. Omciron mutasyonunu atlattıktan rezervasyonların artacağını düşünüyor. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var. 2.5 milyon İngiliz turist bekliyoruz. Artık bütün dünyayı hedef pazar haline getirdi.

"SAĞLIK TURİZMİNDEN YÜZDE 10 PAY ALMA HEDEFİMİZ VAR"

Birçok hedef ürünlerimiz var. Sağlık turizmi için kalanların süreleri uzun. Doğal olarak harcama tutarları da yüksek oluyor ve yanlarında refakatçı da getiriyor. Bunlara baktığımız zaman sağlık turizminin hayati önemi var. Sağlık turizminden yüzde 10 pay alma hedefimiz var. Vaka sayıları çok oldu ama kimseyi koridorda bırakmadık, herkesin tedavisini üstlendik. Dünyada bu görülüyor. Kriz yaşamadan geçiren yegane ülkelerden biri Türkiye. Bu da bizim için olumlu bir tanıdım oldu. Orada da çok hızlı çıkış yakalayacağız.