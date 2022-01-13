Video Haber Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm Geliştirme Ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı! | Video
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm Geliştirme Ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı! | Video

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm Geliştirme Ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı! | Video

13.01.2022 | 21:15

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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınına katıldı. Bakan Ersoy, gazeteciler Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlıyor...

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