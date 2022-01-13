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OTOMATİK OYNAT
01:50:58
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02:38
Soylu'dan Akçakale'de şehit olan Koç'un ailesine taziye ziyareti | Video 13.01.2022 | 22:44
08:08
Bakan Ersoy: İlk iki ayda 250 bin kişi AKM’yi ziyaret etti | Video 13.01.2022 | 22:25
06:33
05:02
02:04
Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı | Video 13.01.2022 | 20:47
01:20
Son dakika: Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü! | Video 13.01.2022 | 20:15
00:59
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Hello Türkiye' kampanyası | Video 13.01.2022 | 20:03
06:15
Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı | Video 13.01.2022 | 18:45
04:49
Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı | Video 13.01.2022 | 18:36
02:23
00:47
Hakkari’de 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 18:08
00:06
İBB'de KİPTAŞ kurasında skandal | Video 13.01.2022 | 16:30
03:38
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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına "gafları" damga vurdu | Video 13.01.2022 | 15:39
22:24
03:13
Engin Ardıç | Eşek tuzağı 13.01.2022 | 13:36
03:43
Salih Tuna | Ölümün işaret ettiği 13.01.2022 | 13:33
00:52
Ankara'da DEAŞ operasyonu 13.01.2022 | 12:57
Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınına katıldı. Bakan Ersoy, gazeteciler Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlıyor...