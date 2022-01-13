Son dakika: A Haber yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınına katıldı. Bakan Ersoy, gazeteciler Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı. Turizm geliştirme ajansının salgın döneminde kritik rol oynadığını aktaran Bakan Ersoy, bu süreçte Türkiye'nin hayata geçirdiği projelerin dünyaya örnek gösterildiğini belirtti. Erken rezervasyonlarda yüzde 65'lik bir artış olduğunu da belirten Bakan Ersoy, turizm sektörüne destek için teşvikli kredi çalışması hazırlıklarının olduğunu söyledi ve vergi yüklerinin azaltılması için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Ersoy ayrıca 2022 yılı için 35 milyar dolarlık bir turizm geliri hedeflerinin olduğunu aktardı.