Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye’ye övgüler dizdi! Ortak basın toplantısına damga vuran sözler

"TÜRKİYE YAPABİLECEĞİ HER ŞEYİ ZATEN YAPIYOR"

Türkiye ve Hollanda'nın Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için neler yapabileceğine ilişkin soruya yanıt veren Rutte, "Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor, çok kritik bir rol oynuyor. (Türkiye) Almanya, Fransa ve ABD dışında hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile teması olan ender ülkelerden. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını da alenen kınadı." dedi.

Rutte, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile iletişimi olan nadir ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'yi bu yolda desteklediklerini vurguladı.

Ukrayna'dan gelen son haberlerin korkunç olduğunun altını çizen Rutte, "Bombardıman, misket bombaları ve bunların masum sivillere yöneltilmesi devam ediyor. Mariupol, Kiev ve başka yerlerden de gelen görüntüleri gördük. Bu yüzden de Rusya'ya yaptırımlarla baskı uygulamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Ukrayna'ya kendisini savunması için silah tedarikiyle de bu baskıya devam edeceğiz. İnsani ve ilaç yardımı yapmaya da devam edeceğiz. Uçuşa yasak bölge veya NATO'nun asker göndermesi (konusu), bu NATO ve Rusya'yı doğrudan ihtilafa sokacaktır. Dolayısıyla bu mümkün değildir." diye konuştu.