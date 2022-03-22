Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'ye övdüler dizdi! Ortak basın toplantısına damga vuran sözler | Video

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu, Türkiye'ye övgüler dizdi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için her şeyi yaptığını dile getiren Rutte, "Türkiye bu ihtilafta kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi arabuluculukta desteklediğimizi söylemek isterim." ifadelerini kullandı.