Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!”

"KAFTANCIOĞLU'NDAN BİR KAHRAMAN ÇIKMAZ"

Yargıtay kararını onaması sonrasında kimilerinin Kaftancıoğlu'ndan "kahraman" çıkarmaya çalıştığını ifade eden Kocasakal, "Şimdi bir bakıyorum kaç gündür kahraman oldu. Şimdiden söylüyorum. Kendi devletini soykırımcı ilan eden, onun yanın da devlete 'katil' ve 'seri katil' diyen, Atatürk'ün askeri olmaktan alerji duyan Canan Kaftancıoğlu'ndan isteseler de istemeseler de bir kahraman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

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"KILIÇDAROĞLU KİMİN ADINA NEREDEN KONUŞUYOR?"

Kocasakal sözü Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine getirerek, "Kemal Bey şey demiş 'Arkasında koca bir halk var' O da kendi hüsnü kuruntusu. Kimin adına nereden konuşuyor? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda önemli cumhurbaşkanının kim olduğu değil makamdır. Bugün 'A' olur yarın 'B' olur. Şimdi kamu görevlisine görevinden dolayı hakarettir. Bu ifadeleri kim kime söylese bunun tartışılacak bir yönü yok. Bu fiil. (…)" dedi.





"BU KARAR NASIL SİYASİ OLUYOR?"

Devlete ve Cumhurbaşkanına hakaretin her yerde suç olduğunu belirten Kocasacal, "Başka bir yere geliyorum. 'Katil devlet, seri katil" bazı kişiler bunu ifade özgürlüğü kapsamında görebilir. Bir şey diyemem. Hukukçu olarak ben bunu tipik bir 301 olarak görürüm. Yani Cumhuriyeti ve devletin organlarını aşağılama. Ve orada da bir şey söyleyeyim yalan söylüyor insanlara. Sadece bu suç tipi bizde varmış gibi… Tek tek sayarım. Almanya'da İtalya'da Polonya'da Fransa'da hepsinde var. O yüzden öyle değil o iş. (…) Üstelik diğerinde cumhurbaşkanına hakarette birçoklarından hepsini elemiş bir taneye ceza vermiş. Bu nasıl siyasi oluyor?" ifadelerini kullandı.

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