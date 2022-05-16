Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: “Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!” | Video

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve kamu görevlisine hakaret ile devleti alenen aşağılamak suçlarından açılan davalarda aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onamasının tartışmaları sürüyor. Onama kararı sonrası Kaftancıoğlu’nun ‘kahraman’ olarak lanse edilmesine ise kimi CHP’li isimler tepki gösteriyor. Tepkililerden biri de CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal, katıldığı bir televizyon kanalında Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu tarafından adeta “kahraman” ilan edilmesine tepki göstererek Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu