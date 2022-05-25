Muharrem İnce’den CHP’ye Atatürkçülük çıkışı! Atatürk’ün adını istemeyenler partide etkili yerlerde

Memeleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den CHP'ye Atatürkçülük eleştirisi. Mitinglerde artık Atatürk posterlerinin yer almadığını dile getiren Muharrem İnce, odalardaki Atatürk fotoğraflarının tartışılması konuşulıyor ifadelerini kullandı.

CHP'DE ATATÜRK'ÜN ADINI MİLİTARİST BULANLAR VAR

İnce eleştirilerini şöyle sürdürdü; "Ben Atatürk diyemem Mustafa Kemal derim diyenler varsa, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyi militarist buluyorum diyenler varsa, bunlar da etkili kişilerse ve hala CHP Atatürkçülük'ten uzaklaşmadı diyenler varsa baş başa bırakıyorum onları."