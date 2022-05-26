Muharrem İnce'den CHP'ye Atatürkçülük çıkışı! Atatürk'ün adını istemeyenler partide etkili yerlerde | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. CHP'de Atatürk adından rahatsız olanların partide etkili yerlerde olduğunu dile getiren İnce, "CHP Atatürkçülük’ten uzaklaşmadı diyenler varsa baş başa bırakıyorum onları." ifadelerini kullandı.