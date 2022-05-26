Muharrem İnce'den CHP'ye Atatürkçülük çıkışı! Atatürk'ün adını istemeyenler partide etkili yerlerde | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
01:13
01:30:36
07:23
08:46
15:58
00:07
01:44
03:01
Külliye'de NATO görüşmesi sona erdi | Video 25.05.2022 | 18:18
00:30
00:45
02:17
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video 25.05.2022 | 16:51
00:49
02:08
01:20
09:22
Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor | Video 25.05.2022 | 13:14
05:55
02:23
02:32
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. CHP'de Atatürk adından rahatsız olanların partide etkili yerlerde olduğunu dile getiren İnce, "CHP Atatürkçülük’ten uzaklaşmadı diyenler varsa baş başa bırakıyorum onları." ifadelerini kullandı.