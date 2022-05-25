SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Düzce’de soğuk duş! ’Burası Kandil değil, yanlış geldin’

Düzce ilinde bir dizi proğrama katılmak amacıyla ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu'nın araç konvoyu, bir grup tarafından ellerinde "Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin 15 Temmuz kaçağı" pankartı ile karşılaştı.
Devam eden ziyaretleri esnasında ise bazı vatandaşların "Burası Kandil değil Düzce yanlış geldiniz" ve "Burası Kandil değil Kılıçdaroğlu" şeklindeki sözlü tepkisi ile karşılaştı.
Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, güvenlik güçleri tarafından ağızları kapatılarak uzaklaştırıldı. O anlar ise anbean görüntülendi.
Kılıçdaroğlu'na Düzce'de vatandaştan tepki "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin!" | Video