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Giriş Tarihi: 25.5.2022 16:15 Son Güncelleme: 25.5.2022 16:55

SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de soğuk duş! 'Burası Kandil değil, yanlış geldin'

ABBAS ÇAKAR
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Düzce’de soğuk duş! ’Burası Kandil değil, yanlış geldin’

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir program için geldiği Düzce'de pankartlı ve sözlü protesto ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenlerin, "Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin 15 Temmuz kaçağı" şeklinde ifadelerin yer aldığı pankartı açması dikkat çekti. Bir vatandaşın Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil" diye bağırdığı görüldü.

Düzce ilinde bir dizi proğrama katılmak amacıyla ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu'nın araç konvoyu, bir grup tarafından ellerinde "Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin 15 Temmuz kaçağı" pankartı ile karşılaştı.

Devam eden ziyaretleri esnasında ise bazı vatandaşların "Burası Kandil değil Düzce yanlış geldiniz" ve "Burası Kandil değil Kılıçdaroğlu" şeklindeki sözlü tepkisi ile karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, güvenlik güçleri tarafından ağızları kapatılarak uzaklaştırıldı. O anlar ise anbean görüntülendi.

Kılıçdaroğlu'na Düzce'de vatandaştan tepki "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin!" | Video

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de soğuk duş! 'Burası Kandil değil, yanlış geldin'
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