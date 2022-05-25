Kılıçdaroğlu'na Düzce'de vatandaştan tepki "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin!" | Video
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HDP ile aynı söylemleri dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Düzce’de vatandaşların tepkisiyle karşılandı. Vatandaşlar, “Burası Kandil değil, Düzce; yanlış gelmişsin” diyerek, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdiler. Ayrıca Düzce'de vatandaşların astığı "Kaçmak nedir, en iyi sen bilirsin" pankartı dikkat çekti.