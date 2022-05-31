SON DAKİKA: Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Kritik açıklama: Avrupa’da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

Türkiye, Google ile dijital telif anlaşması için masaya oturmaya hazırlanıyor. Google'ın Türkiye temsilcileri ile TBMM'de masaya oturulacak. Türkiye'de de Avrupa'daki düzenemenin aynısının uygulanması istenecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz." dedi.

GOOGLE İLE DİJİTAL TELİF ANLAŞMASI İÇİN MASAYA OTURULACAK

Dijital yayıncıların ürettikleri içeriklerden telif hakkı alabilmesi için Fikri Sanat Eserleri Kanunu'na dijital telif düzenlemesi ile ilgili bir madde eklenmesi ya da bu konuda ayrı bir yasa çıkarılması gerekiyor. Türk yayıncıların talebi üzerine hareketlilik başladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google temsilcileri ile masaya oturulacağını söyledi.