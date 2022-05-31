SON DAKİKA: TBMM'de Google ile telif görüşmesi! Google, Türk medyasına telif ödeyecek mi? | Video
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Türkiye'deki dijital yayıncılar Google'a karşı telif mücadelesini kazanmak için önemli bir mücadele veriyor. Google'ın Avrupa'daki 300 kuruluş ile telif anlaşması yapmasının ardından Türkiye de harekete geçti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile masaya oturulacağını belirtti, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz." dedi. Yayman, emeğin hakkının verilmesi gerektiği noktasında bir duruşları olduğunu söyledi.