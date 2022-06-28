Sırrı Sakık’tan 6’lı masaya ayar: Muhtar kadar oy alamayanlar bize parmak sallamasın

KÜRTLER BELİRLEYECEK

İttifaktakilerin açıklamalarına da tepki gösteren Sakık, "Kimi Cumhurbaşkanı olmak istiyor, kimi başbakan olmak istiyor, kimi bakanlar kurulunu oluşturuyor. Bu kürtler sayesinde olacak." diyerek ittifakı hedef aldı.

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MUHALEFETE AF ÇIKIŞI

Sakık öte yandan, biz ırkçı milliyetçi alandan gelen aday istemiyoruz derken, adaylardan beklentilerini de açıkladı. Bizim kriterlerimiz belli diyen Sırrı Sakık şunları söyledi: Biz ırkçı, milliyetçi alanlardan geleni istemiyoruz. Biz bir genel af çıkaracağız, bu toplumun genel bir affa ihtiyacı var. Biz muhalefette bunu görmüyoruz.