Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adayını henüz açıklamayan Millet İttifakı'na çok sert tepki gösterdi.
"BU PARTİDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ADINI AĞZINA ALAMAYANLAR VAR"
İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını dile getirdi. "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var." diyen İnce, "Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor.
Muharrem İnce'den 6'lı masa çıkışı: "Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor" | Video
Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." ifadelerini kullandı.
"BUNA İNANAN SAFTIR, BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"
Millet İttifakı'nın kukla bir cumhurbaşkanı adayı aradığını belirten İnce, "Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz." diye konuştu.