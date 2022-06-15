Muharrem İnce’den 6’lı masa çıkışı: Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor

"BUNA İNANAN SAFTIR, BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Millet İttifakı'nın kukla bir cumhurbaşkanı adayı aradığını belirten İnce, "Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz." diye konuştu.