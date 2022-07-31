Ankapark’ı koruyamadılar, suçu hırsızlara attılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon" dedi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Ankapark'ta 2021 yılından itibaren 87 hırsızlık yaşandığını ileri sürdü. Böylece Büyükşehir yönetimi 110 milyon liralık zararını hırsızlıklar yüzünden meydana geldiğini söylemek istedi. Ancak 2021 ile 2022'de 4 girişi bulunan parkta topu topu 8 hırsızlık oldu:

25 Mart 2021: Ankapark içerisinde bulunan Ankatoys isimli iş yerinde dükkânın cam kapılarının hasarlı olduğu tespit edildi. Mala zarar verme suçuna ilişkin olayın faillerine ulaşılamadı.

3 Mayıs 2021: Elektrik kablolarının hasar görmesi ile ilgili işlem yapıldı. Mala zarar verme suçuna ilişkin olayın faillerine ulaşılamadı.

8 Şubat 2022: Oyuncak mağazasının camlarının ve kapısının kırık olduğu ve içerisinde malzemelerin zarar gördüğü tespit edildi. Faillere ulaşılamadı.

16 Şubat 2022: Koiko isimli oyuncak mağazasında çeşitli oyuncakları çalındı. Fail ya da faillere ulaşılamadı.

24 Şubat 2022: Kabloların çalan S.S özel güvenlikçilerce yakalandı. S.S, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

7 Nisan 2022: 13 lavabo batarya, 8 musluk, 2 bıçak, 1 pense, 2 kerpeten ve 1 maket bıçağı çalan C.Ç ve R.T, yakalandı. Şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Haziran 2022: Büfeden muhtelif eşyalar çalındı. Hırsızlık olayının fail ya da faillerine ulaşılamadı.

24 Haziran 2022: Trafo yanında 4 bakır levha çalındı. Yakalanan üç şüpheli serbest bırakıldı.

ÜNAL: "BU OLAY BİLE ANKAPARK'IN BİLE İSTENE TALAN EDİLDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal:

"Ankapark bile istene talan edilmiştir... Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde hizmete açılmış olan Ankapark projesine başından beri önyargılı olarak bakmıştır. Mansur Yavaş seçim öncesi de, sonrası da bu güzel projeyi çöp etmek için habire kötülemiştir."

"Ankapark'ın korumasından sorumlu belediyeye bağlı ANFA Şirketi görevini savsaklamış, belediye yetkilisinin 87 hırsızlık vakıası savcılığa verilmiştir dediği hadisede SABAH'ın ulaştığı resmî kayıtlara göre sadece 8 vakıanın karakola intikal ettirildiği ortaya çıkmıştır. Bu olay bile Ankapark'ın bile istene talan edildiğini göstermektedir."

"ASLİ SORUMLU MANSUR YAVAŞ'TIR..."

"Ankapark'ın son görüntülerini gördüğümüzde içim acıdı, halbuki ailemle birlikte bu tesisi sabahtan akşama kullanmış bir kişi olarak Ankapark'ı Ankaramıza vizyon katacak bir eser olarak değerlendirmiştim."

"CHP'li Mansur Yavaş'ın yerine şu an AK Partili bir Belediye Başkanı olmuş olsaydı Ankapark başkentin yüz akı bir eser olmaya devam edecekti. İhmaller ve kasıtlı denetimsizlikler güzel bir tesisi harap hale getirmiştir. Bu tesisin bu hale gelmesinde önemli oranda Mansur Yavaş'ın suçu bulunmaktadır."

ANKAPARK'IN DENETİMİNDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ı çürümeye terk etmesi kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor.

SABAH, Ankapark'ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğuna ilişkin sözleşmeye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Ankapark'ın işletilmesine yönelik işletmeci firmayla 8 Ekim 2018 tarihinde yaptığı sözleşmede dikkat çekici ifade yer alıyor.

Sözleşmede Ankapark'ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğuna ifade ediliyor.

Sözleşmede; "İşin Denetimi ve Sorumluluğu'na İlişkin Şartlar" şöyle yer alıyor:

Madde 12- 1: "İdarece belirlenen denetim heyetinin aslı görevi; işletmeye verilen yapı ve tesisler ile bunların üzerinde bulunduğu alanın şartname, sözleşmeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının yanı sıra idarenin gelir kaynaklarına ilişkin muhtelif sayısal ve mali verilen taahhüdün devamı süresince denetlenmesidir."

Madde 12- 2: "Denetimler, idarenin belirleyeceği personellerden oluşturulan en az 3 en fazla 5 kişilik denetim heyeti tarafından yapılır. İdare uygun gördüğü zamanlarda denetim heyetini değiştirir ve yazılı olarak işletmeciye bildirir."

Madde 12- 3: "İş bu sözleşmede veya şartnamede idare tarafından yapılacak tüm denetim kontrol işlerinde bu denetim heyeti yetkilidir. Denetimler sonucunda işletmenin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunamaz ancak yapmış olduğu kontrolleri amirlerine raporlar."

GÜLTEKİN'İN "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ PARKA HİÇ GİREMEDİ" İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulunmuş ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli parka hiç giremedi" iddiasında bulunmuştu.