Başkan Erdoğan’dan tarihi günde tarihi mesajlar! İşte Abdülhamid Han’ın görev yeri

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğalgazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor.
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han da bugün göreve başlıyor. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Abdülhamid Han gemimizin değerli personoli, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı göreve uğurlamak üzere buradayız.
Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajı yapan lider ülkelerinin arasına girmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum.
Öncelikle enerjideki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi 4 sondaj araştırma gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız. Denizlerde eşine az rastlanan bir sondaj filosuna sahibiz.
Fatih Sondaj gemimizi, her arayan bulamaz, ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra müjdeli haberi aldık. Ülkemize ve milletimize maddi karşılığının yanı sıra ciddi moral vermiştir. Doğalgaz işletme tesisimizin temelini de geçtiğimiz sene attık.
Denizin 2200 metre altında boru döşeme işlemlerinin büyük çoğunluğunu tamamladık.
Yavuz gemimiz, Türkali-4 kuyusunda işlemleri gerçekleştiriyor.
Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefemiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlamaktır. Petrol ve doğalgaz kaynaklarımızı ne kadar artırabilirsek bu süreçte o kadar avantajlı olacağız. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı düşünülünce atılan adımların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
ABDÜLHAMİD HAN'IN ROTASI BELLİ OLDU
Abdülhamid Han diğer gemilerimizden daha üstün özelliklere sahip. Bu gemiyi Türkiye olarak ilk biz kullanacağız. Bugün Abdülhamid Han gemimizi yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyumuza uğurlayacağız. Milletimizin duası, Abdülhamid Han gemimizde arama yapacak arkadaşlarla beraber olacaktır. Sizlerden de hayırlı haberi bekliyoruz. Gemimiz buradan diğer kuyulara geçecek, bulana kadar aramaya devam edecek.
KİMSEDEN İCAZET ALMAYACAĞIZ
Akdeniz'de kendi egemenlik haklarımız var, bu yüzden kimseden icazet almayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğunun çok daha önemli olduğunu görmek için son gelişmelere bakmak gerekiyor. Bizimle yol yürüyen kazanır, bize karşı yürüyen kaybeder.
Abdülhamid Han gemizize, yolun açık, sondajın bereketli olsun diyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİ 3 KEZ TURLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı. Erdoğan'ın helikopteri inmeden önce Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan gemiyi 3 kez turladı. Öte yandan Abdülhamid Han Sondaj gemisinin içerisinden ilk görüntüler geldi.