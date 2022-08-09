Başkan Erdoğan’dan tarihi günde tarihi mesajlar! İşte Abdülhamid Han’ın görev yeri

Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajı yapan lider ülkelerinin arasına girmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum.

Öncelikle enerjideki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi 4 sondaj araştırma gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız. Denizlerde eşine az rastlanan bir sondaj filosuna sahibiz.

Fatih Sondaj gemimizi, her arayan bulamaz, ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra müjdeli haberi aldık. Ülkemize ve milletimize maddi karşılığının yanı sıra ciddi moral vermiştir. Doğalgaz işletme tesisimizin temelini de geçtiğimiz sene attık.