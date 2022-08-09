Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan tarihi günde tarihi mesajlar! Abdülhamid Han'ın görev yerini açıkladı | Video
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Son dakika haberi... Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başlıyor. Görev öncesi düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu. Oluşturduğumuz sondaj ve sismik arama gemileriyle birlikte, artık bu alanda biz de varız diyen Başkan Erdoğan, Abdülhamid Han'ın görev yerini de açıkladı.