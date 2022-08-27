SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu test etti, tarih verdi! İşte İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılış tarihi...

Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metrosu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu test sürüşü gerçekleştirdi, dünyanın en hızlıları arasında yer alacak olan metronun açılış tarihi için Kasım ayını işaret etti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI METROSU'NA ÇIKARMA

Bakan Karaismailoğlu, bugün sabah saatlerinde ekibi ile birlikte İstanbul Havalimanı Metrosu'ndaki son durumu yerinde görmek üzere çalışmaların olduğu yere geldi. Karaismailoğlu, metroya binerek test sürüşü yaptı. Sorunsuz geçen sürüşün ardından Karaismailoğlu kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

"KASIM AYINDA İSTANBUL HAVALİMANI METROSU'NU AÇIYORUZ"

Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul'un metrolarının yüzde 50'sinden fazlasını vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu yıl içinde 3 metro hattımızı açıyoruz. Kasım ayında İstanbul Havalimanı metrosunu açıyoruz.

"İBB'NİN METROLARI YAVAŞ GİDİYOR, BU HIZLA 10 YILA ANCA BİTER"

Bunun yanında İBB'de devam eden 100 km'lik metro hattı vardı, keşke çalışmalar düzgün gitseydi ama maalesef çalışmalar yavaş gidiyor. O metrolar bu hızla 10 yılda zor biter.

2019 yerel seçimlerine kadar hepsi hazırlanmıştı ama maalesef yeni gelen zihniyetin inadı nedeniyle bu metrolar İstanbulluların hizmetine sunulamamaktadır.

"YHT TRENİ İLE ENTEGRE OLACAK"

Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'de de çalışmalarımız devam ediyor. Bugün önemli bir gün bizim için. Burası İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu... İstanbul Havalimanı Metro-YHT treni birbirine entegre olacak. İnşallah kasım ayı içinde sizlerle tekrar burada buluşarak bu büyük projeyi İstanbullulara sunmanın gururunu yaşayacağız.

"HATTIMIZIN AÇILIŞINDA BULUŞMAK ÜZERE..."

Hem karayollarında, havayollarında, demiryollarında bütün planlarımızı yaptık. Bütün çalışma arkadaşlarımızla milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için emek veriyoruz. Bu hattımızın açılışında buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum.