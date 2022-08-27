SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu test etti, tarih verdi! İşte İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış tarihi... | Video
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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun test sürüşünü yaptı. İncelemelerde bulunan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metrosu'nu hizmete açmak için büyük bir özveri ile çalışıldığını belirtti, tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...