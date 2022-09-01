Çarpıcı açıklama: Kılıçdaroğlu doğrudan terör örgütü mensubu olanları affedip maaş verecek

Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" dedi. Tepki çeken açıklamalar sonrasında Gazeteci Murat Özer A Haber ekranlarında bu vaadi değerlendirdi.

"BU PROBLEM 15 TEMMUZ GECESİ BAŞLADI"

Murat Özer Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz" açıklamarıyla ilgili olarak "Aslına bakarsanız sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadelede nasıl bir rol üstleneceği hep gündemdeydi ve merak konusuydu. Terörle mücadele ve kutuplaştırıcı dil sorununun nasıl çözüleceği CHP ve Millet İttifakı için önemliydi. Bu problem aslında 15 Temmuz gecesi başladı. Aslında ülkemize saldırı girişiminde bulunulduğunda kaldığı yer terör örgütü mensupları tarafından basılmıştı. Darbecilerin eskortluğunda Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçti. Kılıçdaroğlu bundan sonra da ekranlara çıkarak bunun bir tiyatro olduğunu gerçek anlamda darbenin iktidar tarafından yapıldığını aktardı.

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"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI AFFEDİP MAAŞ ÖDEMEYİ VAADEDİYOR"

FETÖ'ye karşı herhangi bir mücadeleye girişmeyeceğini bu çıkışları ile biliyorduk. KHK'lılarla ilgili şu ifadeleri vardı hatırlarsınız. Hiç kimsenin yargı süreçlerine bakmaksızın isterlerse hüküm giysinler hepsinin affedileceği ve çalışmadıkları günlerin maaşlarının tazmin edileceğini açıkça söylemişti. Kim bunlar 15 Temmuz gecesinde darbeye silahla iştirak etmiş, doğrudan silah kullanan ya da doğrudan FETÖ içerisinde etkili isimlerden oluşuyor. Yani doğrudan terör örgütü mensubu olan kişiler.

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"PKK'YA DESTEK VEREN AKADEMİSYENLERE DE AYNI VAADİ YAPTI"

Özellikle hendek terörü esnasında PKK terör örgütüne destek için bildiri yayınlayan akademisyen olarak bilinen kişiler de atılmıştı. Onların da FETÖ'cülerle birlikte görevlerine iade edileceklerini söylüyor. Gerçekten de önümüzde ciddi bir güvenlik zaafiyeti söz konusu. Bu haliyle 15 Temmuz gecesi bedel ödemiş olan kitlelerden nasıl oy isteyeceğini anlamak gerçekten güç