Yakalandığını Başkan Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi

Teröristin yakalandığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlenen terörist İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







"BAŞARILI OPERASYONLA YAKALANDI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında "Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor.