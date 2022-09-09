Video Haber SON DAKİKA! DEAŞ lideri Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi | Video
SON DAKİKA! DEAŞ lideri Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi | Video

SON DAKİKA! DEAŞ lideri Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi | Video

09.09.2022 | 10:23

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakalandığını duyurduğu terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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