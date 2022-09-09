Video Yaşam DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video
DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video

DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video

09.09.2022 | 15:38

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DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video 00:26
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakalandığını duyurduğu terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra terör örgütü DEAŞ içerisinde en önemli üst düzey sorumlulardan biri olan "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalandı.

Teröristin yakalandığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlenen terörist İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist; Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı" dedi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Yakalanan "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin saha çalışmasıyla yakalanan teröristin "Aşiret" olan ailesinin ticaretle uğraştığı ve terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşundan itibaren terör örgütü içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyetler yürüttüğü ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üç kişilik sözde "Yürütme Komitesi" tarafından terör örgütü DEAŞ içerisinde önce "Kadı" yapıldığı, terör örgütü içerisinde sözde mahkemelere girip çıktığı, ardından "Kadıların Eğitimcisi" olarak atandığı, ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı olduğu, daha sonra da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adalet Bakanı" olarak atandığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın "İdeolojik Beyni" olduğu ifade edilen terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin El Bağdadi ve Kureyşi'nin "Hocası" olarak kendilerine dersler verdiği belirtildi.

Irak'ta fedailerle dolaştığı ifade edilen, perukla ve gözlükle kamufle olmaya çalıştığı tespit edilen fakat İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin verdiği talimatlarla binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.

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