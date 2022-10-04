AK Parti hükümetleri döneminde başörtüsü sorununun eğitimden, kamuya tüm alanlarda çözüldüğü ve hiçbir kısıtlamanın kalmadığı bilinmesine rağmen CHP Genel Başkanı önceki gün bir video yayınlayarak TBMM'de bir başörtüsü yasa teklifi vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun başörtü hakkındaki amacının ne olduğu henüz anlaşılamamışken CHP destekçisi Tele1 TV'de de başörtüsü konusu değerlendirilirken skandal ifadelere yer verildi.





Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı | Video