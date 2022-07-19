Türkiye’nin İlk Başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane’de görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 5 bin 75 Adli ve 351 İdari Hakim ve Savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Kararnameyle ilk defa başörtülü bir İl'e Cumhuriyet Başsavcısı atandı. Gümüşhane'ye atanan Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane'de görevine başladı. Konya Beyşehir Başsavcılığı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver, yeni kararnameyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanarak, Türkiye'nin ilk başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

"BU GÖREV BENİM İÇİN BİR ŞEREF, BİR ONURDUR"

Konya Beyşehir'den Gümüşhane'ye kadın Başsavcı olarak atanan Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver açıklama yapmıştı. Başsavcı Ünver, "Kurulumuz böyle takdir etmiş. Devletimize, milletimize, yargı camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin. Önemli olan iyi işler yapmak. İnşallah rabbimde bize vatanımız, milletimiz için iyi işler yapmayı nasip eder. Benim amacımı bu devlete, bu millete savcı olarak hizmet etmekti ama Allah bizse başsavcı olarak hizmet etmeyi nasip etti. Bize düşen kanunlar çerçevesinde adaletin en doğru şekilde tesisin için gece-gündüz çok çalışmak, devletimize, milletimize en güzel şekilde hizmet etmek. Bizler bu görevlere bunun için seçildik, bu görevin hakkını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Bu görev benim için bir şeref, bir onurdur" dedi.

"BİZİM GİBİ ADALET İÇİN HUKUK İÇİN MÜCADELE EDEN BİRÇOK SAVCI VE HAKİM BAYAN ARKADAŞIMIZ VAR "

2022 Yaz Kararnamesinde kadın başsavcı sayısının ikiye yükseldiğinin de altını çizen Ünver, "Kadın başsavcı sayımız ikiye yükseldi. Buda kadına verilen önemin bir göstergesidir. Bizim gibi adalet için hukuk için mücadele eden birçok savcı ve hakim bayan arkadaşımız, kardeşimiz, büyüğümüz var. Onlarda bizim gibi canla başla çalışıyor. Kararname açıklandıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Tuba Ersöz Ünver. "Dün geceden beri telefonlarım susmadı. Sağ olsunlar arayıp tebrik ettiler. Ailem içinde bu görev büyük bir onur büyük bir şeref. Öncelikle bir bayan olarak böyle bir makama gelmiş olmak gurur verici. Bizim işimiz işimizi iyi yapmak ve arkamızda hoş bir seda bırakmak ifadelerini kullanmıştı.

TUBA ERSÖZ ÜNVER KİMDİR

Tuba Ersöz Ünver, HSK 2020 Ana Kararnamesindeki değişiklikle Aydın Nazilli Savcılığı'ndan Konya Beyşehir Savcılığı'na getirildi. Ünver, 19 Haziran 2022'de yayımlanan yaz kararnamesiyle birlikte il başsavcılığına terfi etti. Daha önce Beyşehir Başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver, HSK'nın kararnamesiyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Ünver, böylelikle İl Cumhuriyet Başsavcısı olan ilk başörtülü kadın savcı olma unvanına sahip oldu.