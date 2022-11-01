SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Eğitimlerini tamamlayan 70'i misafir öğrenci olmak üzere 681 komiser yardımcımızı tebrik ediyorum. Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük felaketlerden birinin müsebbibi FETÖ ihanet çetesinin en büyük zarar verdiği kurumlardan biri emniyet teşkilatımızdı. Bilindiği gibi bu amaçla 2015 yılında polis akademisini yeniden yapılandırdık. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu | Video
"TÜRKİYE YÜZYILI, ŞEFKAT VE MERHAMET YÜZYILI OLACAKTIR"
Polis akademimizin önümüzdeki dönemdeki başarısını daha da artırarak dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri de huzurun kökleştirilmesidir. Türkiye Yüzyılı, şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve karayolları güvenliği zaten en iyi şekilde yürütüyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Asıl önceliğimiz, gençlerimizin uyuşturucu ve terör baronlarına karşı korunmasıdır. Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. Bunu yarın söyleyeceğim. Bizim iktidarımızın uyuşturucu ile mücadele etmekten başka herhangi bir durumu yoktur. Biz haramı ve helali iyi biliriz. Haram size kalsın.
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"ONU SEN AYNAYA BAK KENDİNDE ARA"
Kılıçdaroğlu'nun dün attığı bu iftiraya değinmek zorunda kalıyorum. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi veren teşkilatımıza bu tür iftira ve hakarette bulunamazsınız. Böyle bir teşkilata siz nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmakla kapatıyor' dersiniz. Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vizdansızlıktır. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı şekilde yapacağım. Haramı ve helali gayet iyi bilen iktidarı lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara.
"KIZILAY'DA BOMBA PATLATMAKLA YALANI BİR SİLAH OLARAK KULLANMAK ARASINDA FARK YOK"
Dijital terör devletimizin güvenliğini hedef alıyor. Sosyal medya mecralarında yalan ve iftiralarla her gün binlerce kişi linç ediliyor, milyonların hayatı kararıyor. FETÖ ve PKK sosyal medyayı kullanarak algı oluşturuyor. Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında fark yoktur.
"TOGG'U CUMHURİYETİMİZİN YENİ ASRININ KIVILCIMI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"
Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser hiçbir hizmet göremezsiniz. Bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapı sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Togg'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle savunma sanayisi başta olmak üzere kalkınma projelerini hayata geçirerek yolumuza devem edeceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını bu şekilde karşılıyoruz.
85 milyonun desteğiyle Türkiye Yüzyılı adım adım gerçeğe dönüşecektir."