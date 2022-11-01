SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Asıl önceliğimiz, gençlerimizin uyuşturucu ve terör baronlarına karşı korunmasıdır. Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. Bunu yarın söyleyeceğim. Bizim iktidarımızın uyuşturucu ile mücadele etmekten başka herhangi bir durumu yoktur. Biz haramı ve helali iyi biliriz. Haram size kalsın.

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıdaroğlu'un ''uyuşturucu'' iftirasına sert tepki! | Video

"ONU SEN AYNAYA BAK KENDİNDE ARA"

Kılıçdaroğlu'nun dün attığı bu iftiraya değinmek zorunda kalıyorum. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi veren teşkilatımıza bu tür iftira ve hakarette bulunamazsınız. Böyle bir teşkilata siz nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmakla kapatıyor' dersiniz. Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vizdansızlıktır. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı şekilde yapacağım. Haramı ve helali gayet iyi bilen iktidarı lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara.