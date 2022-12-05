CHP’den TBMM’de provokasyon! Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına Bakan Soylu’dan tepki: İspat etmezse şerefsizdir

CHP'den TBMM'de provokasyon | Video

CHP grubu ile birlikte bütçe görüşmelerinde provokasyona imza atan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan Soylu sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu;

Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca

Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.

İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"

CHP'den TBMM'de provokasyon | Video

"MECLİSİN RUHUNU AYAKLAR ALTINA ALMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hedef almasını eleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuşmuş şu ifaderi kulandı:

Arkadaşlar, Gazi Meclis'e saygıdan bahsettiğinde, 'bırakın bu ayakları' diyen Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis gazi bir meclistir. AK Partilisi ile CHP'lisi ile, MHP'lisi ile, İYİ Partisi ile... 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir. Bu meclisin ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer bu Meclis'in gaziliğine saygı duymuyorsanız, Allah aşkına neye saygı duyacaksınız?

Kategorik olarak "Kürt düşmanı" lafını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. 85 milyon vatandaştan hiçbir farkları yoktur. Biz insanları etnik kimliklerine göre değerlendirmiyoruz. Salgın dönemi sonrası ülkelerin farklı ekonomi politikaları ve önümüzdeki dönemin önemli bir sorunu olacak olan ekonomik durgunluk, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi olacaktır. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz. Bu yıl da 530 milyar lira ile enerji sübvansiyonları sürdürüyoruz. Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekor kırmıştır.