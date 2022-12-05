CHP’den TBMM’de provokasyon! Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına Bakan Soylu’dan tepki: İspat etmezse şerefsizdir

Son dakika haberi... 2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülürken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini Gazi Meclis'te de yineledi.
CHP'den TBMM'de provokasyon | Video
CHP grubu ile birlikte bütçe görüşmelerinde provokasyona imza atan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan Soylu sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu;
Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca
Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.
İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"
CHP'den TBMM'de provokasyon | Video
Kılıçdaroğlu;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 5, 2022
Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca
Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.
İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir
"MECLİSİN RUHUNU AYAKLAR ALTINA ALMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hedef almasını eleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuşmuş şu ifaderi kulandı:
Arkadaşlar, Gazi Meclis'e saygıdan bahsettiğinde, 'bırakın bu ayakları' diyen Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis gazi bir meclistir. AK Partilisi ile CHP'lisi ile, MHP'lisi ile, İYİ Partisi ile... 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir. Bu meclisin ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer bu Meclis'in gaziliğine saygı duymuyorsanız, Allah aşkına neye saygı duyacaksınız?
Kategorik olarak "Kürt düşmanı" lafını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. 85 milyon vatandaştan hiçbir farkları yoktur. Biz insanları etnik kimliklerine göre değerlendirmiyoruz. Salgın dönemi sonrası ülkelerin farklı ekonomi politikaları ve önümüzdeki dönemin önemli bir sorunu olacak olan ekonomik durgunluk, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi olacaktır. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz. Bu yıl da 530 milyar lira ile enerji sübvansiyonları sürdürüyoruz. Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekor kırmıştır.
Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, büyük hedefleri olur. Yeniden güçlü bir ülke istikametinde yapılanlar ortadır. Yollar, hızlı trenler, şehir hastaneleri, savunma sanayideki yerlilik oranı, TOKİ projeleri... En son Yusufeli Barajı'na 35 milyon lira harcandı.
Devlet aynı devlet, geçen dönemlerde yapılamıyordu da neden bu dönemde yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bunların yapılabilmesinin arkasındaki temel neden AK Parti'nin gerçekleştirdiği zihin devrimidir. Dün, Devrim Arabalarını engelleyen odaklarla bugün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen odaklarla arasında zerre fark yoktur.
Meclis'te yaşanan gerginlik hakkında bilgiler veren A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu şunları aktardı:
Numan Kurtulmuş'un konuşması sırasında CHP konuşturmamaya çalıştı. Sloganlar atılmaya başlandı. CHP Grup başkanvekilleri sakinleştirmesi gerekirken milletvekillerinden sıra kapaklarına vurmaları istendi. Tartışmaların daha da alevlenmesi istendi. Amigo görüntüsü vardı.
Sonrasında küfürler duyuldu. Küfürler olması üzerine de AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirine girmeye çalıştı daha doğrusu. Allah'tan korkulan olmadı ve daha fazla büyümedi. Tartışmalar bir süre devam etti. Ama şimdi sakinleşmiş görünüyor.
Sık sık Meclis Başkanı Şentop milletvekillerini uyardı ama buna rağmen tansiyon düşmedi.
KILIÇDAROĞLU GAZİ MECLİS'İ HEDEF ALDI: BIRAKIN BU AYAKLARI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Gazi Meclis' denmesi üzerine 'Bırakın bu ayakları' dedi. Numan Kurtuşmuş da bunu eleştirdi. Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı 'Gazi Meclis'e bunu söyleyemez. Herkes buna saygı duymak zorunda' dedi. Bu sözlerinden sonra aslında CHP sıralarından laf atmalar başladı. Sonrasında gerginlik devam etti.
Ama şu anda sakinleşmiş gibi duruyor. Sonra tansiyon yine yükselebilir. Çok gergin bir ortam olduğunu söyleyelim. Yani bu gerginliğin kolay kolay düşmesini beklemiyoruz.