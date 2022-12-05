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CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video 05.12.2022 | 22:32
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CHP'den TBMM'de provokasyon | Video 05.12.2022 | 21:27
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Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi | Video 05.12.2022 | 20:59
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CHP'den TBMM'de provokasyon | Video 05.12.2022 | 20:44
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Kocaeli emniyeti videoyla “Kökünü kuruttuk” dedi | Video 05.12.2022 | 18:12
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Melih Altınok | CHP içindeki kavgaya Selvi Kılıçdaroğlu'nu karıştırmayın 05.12.2022 | 16:39
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Mehmet Barlas | CHP'nin geleceği ABD'li kayyuma emanet 05.12.2022 | 16:34
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CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira! | Video 05.12.2022 | 15:23
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TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar | Video 05.12.2022 | 12:56
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Milli Savunma Bakanlığından SOLOTÜRK paylaşımı | Video 04.12.2022 | 18:13
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MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı | Video 04.12.2022 | 12:46
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar - VİDEO 03.12.2022 | 19:21
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Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesi yeni mi, taklit mi? 03.12.2022 | 16:46
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Selçuk Bayraktar'dan "KIZILELMA" paylaşımı: "Zor tutuyoruz..." | Video 03.12.2022 | 16:05
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu meclise Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanarak TBMM'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise 'Bırakın bu ayakları' diyerek skandal bir yanıt verdi.