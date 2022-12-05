Video Haber CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video

CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video

05.12.2022 | 22:32

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CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu meclise Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanarak TBMM'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise 'Bırakın bu ayakları' diyerek skandal bir yanıt verdi.

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