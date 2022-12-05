Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na ’Gazi Meclis’ tepkisi

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise "Bırakın bu ayakları" diyerek yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video
"GAZİ MECLİS DEMELERİNİ BEKLEMEK HAYALDİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hdef almasına tepki göstererek CHP liderinin FETÖ'nün sözcülüğüne soyunduğunu söyledi. Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz şahit olun. Milletin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu Meclis'e gaziliği yakıştıramayan bir Genel Başkanın millete vadettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından mandacılık ile yönetilen bir ülke olur. Buna cevabı yüce milletimiz verecektir." dedi.
"BU MİLLET SİZE İTİBAR ETMEZ, YETKİ VERMEZ."
Bütçe teklifine yönelik iftiralara değinen Oktay, "Bütçe teklifimizi mesnetsiz çarpıtmalarla karalamak ancak ve ancak yurtdışından iftira ithal edenlere yakışır. Malum danışmanlarınız aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez." ifadelerini kullandı.
"CEVAP VERMEK BİLE ZUL"
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve kara para iftiralarına da yanıt veren Oktay, "Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla itham eden bir siyasi parti Genel başkanına cevap vermek bile zul. Kendisi uyuşturucu tehdidine seçim yaklaşınca ve biraz da siyaset sıkıntısı çekince vakıf olduğu için, bu acemiliğini de mazur görmek lazım. Ne yazık ki, bir süredir devlete attığı iftiraya, devletin polisine, jandarmasına, sahil güvenlik personeline, askerine fütursuzca attığı iftiraya cevap veremeyeceği için, ispatlayamayacağı için, yaklaşık 4-5 yıllık sosyal medya dedikodularını buraya taşıdığını gördük." şeklinde konuştu.
CHP'den TBMM'de provokasyon | Video
"AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUZ"
Kılıçdaroğlu'nun kadro ve kabine eleştirilerine meydan okumayla karşılık veren Fuat Oktay, "Bizim kadrolarımızı 3'üncü sınıf diye itham edenlere şahsım ve tüm kabine arkadaşlarım adına sesleniyorum; Senin tüm kadrolarına da, atadığın 70 kişilik toplama danışmanlarının tamamına da açıkça meydan okuyoruz. 2053, 2071 hedeflerimizi de dâhil ettiğimiz Türkiye Yüzyılı programımızda bu millete sözümüz, sevdamız var." açıklamasında bulundu.
CHP'den TBMM'de provokasyon | Video