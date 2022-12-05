Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na ’Gazi Meclis’ tepkisi

"CEVAP VERMEK BİLE ZUL"

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve kara para iftiralarına da yanıt veren Oktay, "Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla itham eden bir siyasi parti Genel başkanına cevap vermek bile zul. Kendisi uyuşturucu tehdidine seçim yaklaşınca ve biraz da siyaset sıkıntısı çekince vakıf olduğu için, bu acemiliğini de mazur görmek lazım. Ne yazık ki, bir süredir devlete attığı iftiraya, devletin polisine, jandarmasına, sahil güvenlik personeline, askerine fütursuzca attığı iftiraya cevap veremeyeceği için, ispatlayamayacağı için, yaklaşık 4-5 yıllık sosyal medya dedikodularını buraya taşıdığını gördük." şeklinde konuştu.

CHP'den TBMM'de provokasyon | Video

"AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUZ"



Kılıçdaroğlu'nun kadro ve kabine eleştirilerine meydan okumayla karşılık veren Fuat Oktay, "Bizim kadrolarımızı 3'üncü sınıf diye itham edenlere şahsım ve tüm kabine arkadaşlarım adına sesleniyorum; Senin tüm kadrolarına da, atadığın 70 kişilik toplama danışmanlarının tamamına da açıkça meydan okuyoruz. 2053, 2071 hedeflerimizi de dâhil ettiğimiz Türkiye Yüzyılı programımızda bu millete sözümüz, sevdamız var." açıklamasında bulundu.

CHP'den TBMM'de provokasyon | Video