Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye’nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Karadeniz'de 58 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video
58 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ KEŞİF
Başkan Erdoğan,"Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." ifadelerini kullandı.
"PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR"
Alanında yetkin bir rezerv değerlendirme şirketinin tarafından Karadeniz'de daha önce keşfedilen rezervin yeniden değerleme yapıldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'de yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." şeklinde konuştu.
DOĞAL GAZ KEŞFİNİ UTANÇ OLARAK GÖRDÜ
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni müjdeyi hazmedeyen bazı isimler ise Türkiye'nin enerji alanındaki atılımını gölgelemeye çalıştı. Doğal gaz keşfini 'utanç' olarak nitelendiren gazeteci Zafer Arapkirli, "Cumhurbaşkanı 'müjde' iddiasıyla bazı açıklamalar yaptı. 58 milyar m3 gaz bulunduğunu iddia etti. Bakanlar coşkuyla alkışladı." dedi.
"ÜLKELER GAZLA ÇALIŞSAYDI..."
Gazeteci Levent Gültekin de yeni keşfi hazmedemeyenler arasında yerini aldı. Gültekin, "Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir, fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkelerde çalışırdı." açıklamasında bulundu.