Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye’nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar

"PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR"

Alanında yetkin bir rezerv değerlendirme şirketinin tarafından Karadeniz'de daha önce keşfedilen rezervin yeniden değerleme yapıldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'de yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." şeklinde konuştu.