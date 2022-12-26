Her şey Berat Albayrak’ın o sözleri ile başladı! Uzman isimden çarpıcı sözler: Aslan payı o filonun kurulmasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Karadeniz'de yapılan yeni enerji keşfini duyurdu. Türkiye enerjide başka bir lige doğru yolculuğa başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ MÜJDEYİ DUYURDU
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız." açıklamalarında bulundu.
Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 26, 2022
Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun 🇹🇷 pic.twitter.com/CgniVUikpQ
2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli filo, milli personel hamlesi ile başlayan çalışmalar 3 yıl gibi kısa bir sürede sonuç verdi. Albayrak'ın kurduğu yerli sondaj filosundan Fatih gemisi Karadeniz'i fethetti, 21 Ağustos 2020'de ilk keşfini yaptı. Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de didik didik petrol ve doğal gaz aramalarımız sürerken, gelen müjdeli haberi Enerji Uzmanı Yunus Furuncu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Furuncu, Berat Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesinin en stratejik hamle olduğunu vurguladı, "Aslan payı o filonun kurulmasıdır." dedi.
HER ŞEY BERAT ALBAYRAK'IN 2017'DEKİ YERLİ FİLO HAMLESİ İLE BAŞLADI
Tarihler 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını duyurdu. Türkiye'nin enerji yolculuğundaki kaderi belki de bu hamleyle döndü. Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesi muhalefet tarafından hayal olarak görülüp eleştirilse de, Albayrak kararından geri adım atmadı.
YILDA EN AZ 4 KUYU KAZACAĞIZ"
Albayrak, gemilerin hedefini de aynı toplantıda belirledi, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" dedi.
"AYNI ŞEYİ YAPARAK FARKLI SONUÇLAR BEKLEYENLER AHMAKLARDIR"
Tarihler Ekim 2017'yi gösterdiğinde Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Albayrak, ilk sondaj için tarih verdi, "Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018'de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım." dedi.
FATİH'İ UĞURLADI
31 Mayıs 2018 gelindiğinde ise Fatih Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'e Uğurlama Töreni gerçekleştirildi.
2019 yılında ise dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugünleri görürcesine ifadeler kullanarak şunları söylüyor:
Ben çok net söylüyorum. 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol doğalgaz... denizde ve karada... petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.
21 AĞUSTOS 2020 İLK MÜJDE GELDİ
Tarihler 21 Ağustos'u 2020'yi gösterdiğinde Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Fatih sondaj gemisinin yaptığı çalışmalar ilk neticesini verdi. Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük Doğalgaz rezervi bulunduğunu, 2023'te Karadeniz gazının milletin kullanımına açılacağını söyledi.
BUGÜNKÜ KEŞİF SONRASI UZMAN İSİMDEN ÇARPICI SÖZLER
Başkan Erdoğan'ın bugün açıkladığı rezerv sonrası değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Furuncu, "Enerji Türkiye'nin yumuşak karnı. Enerji ithalatı yüklü bir miktar tutuyor. Yüklü miktarda döviz dışarı gidiyor. Bu da Türkiye ekonomisinde kırılganlık oluşturuyor. Dışarı çıkan döviz, enerji yerlileştikçe içerde kalarak yatırıma dönüşecek. Türkiye üretim açısından çok fazla üretim yapmasına rağmen enerjide, doğal gazda yüzde 98 dışarıdan alıyoruz. Türkiye, petrol ve doğal gaz işini çözerse, enerji ithalatı tarafı rahatlar. Türkiye'nin bu sene büyük ihtimalle ithalatı 100 milyar dolar civarına çıkacak. Enerji krizi de enerji fiyatlarını tetikledi. Maliyeti çok arttı. Türkiye, enerjiyi elde etti ama maliyetli oldu tabi. Enerji krizini yaşamamak daha önemli tabi." dedi.
"DENİZLERDE SONDAJ YAPMAMIZ GEREKİYOR"
Furuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
Petrol yüz varilleri aştığı zaman fizibilite haline geliyor. Bir kuyuyu açtıktan sonra ne kadar rezerv var, ne kadar harcayacaksınız, ne kadar elde edeceksiniz? Buna bakılır. Derin denizler biraz daha maliyetli. Türkiye'nin gemisi denizde çalışıyor, enerjinin dönüştürülüp halka arz edilmesi de maliyet. Her biri maliyet. Şu noktaya geldik, karadaki büyük rezervler bulundu. Dünyadaki rezervler azalıyor. Karadeniz sahası bulunduğu zaman dünyanın en büyük sahalarından biriydi. Denizlerde sondaj yapmamız gerekiyor.
"ÖĞRENİLMİŞ BİR ÇARESİZLİK VARDI"
"Bize şunu öğrettiler, gösterdiler." diyen Furuncu şunları söyledi:
'Türkiye'de petrol, doğal gaz yoktur!' dediler. Öğrenilmiş çaresizlik vardı. Her arayan bulamaz, bulanlar ise mutlaka arayanlardır. Türkiye bunu yaptı. Dünyaca ünlü petrol şirketleri neden bu kadar ünlü? Sahada oldukları için, ruhsatı alıp aradıkları için. Sadece laf üretseler, aramasalar büyük olmazlardı. Türkiye'nin arama kapasitesinin yükseldiğini görmekteyim. Dünyada sondaj altyapısı açısından 5 ülkeden biriyiz. Milli personelle çalışınca, bu tecrübeler birike birike başka rezervler de bulunacak.
"KARADENİZ'DE VE DOĞU AKDENİZ'DE REZERVLER VAR BU RAPORLARDA DA YAZIYOR"
Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de rezervler var. Bu uluslararası raporlarda var. Türkiye de bunları bulmaya başladı.
"BERAT ALBAYRAK'IN HAMLESİ EN STRATEJİK OLANDI"
"Mesele sahadaki kapasitenin artırılmasıydı, bunu yaptık." diyen Furuncu, "Bir güçseniz, sayılı devletlerden biriyseniz, kendi işinizi kendiniz yapmak zorundasınız. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Biz buna rağmen sondaj faaliyetlerinde geride kalmıştık. Bu filonun kurulması oldukça stratejik bir hamleydi. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde bu adım atılırken, GKRY uluslarası firmalarla anlaşma yaptı. Biz birçok keşfe imza attık." dedi.
"ASLAN PAYI O FİLONUN KURULMASIDIR"
Doç.Dr. Furuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
Doğu Akdeniz'de de rezerv arıyoruz. Abdülhamid Han gemisi orada. İlerleyen yıllarda, bu filo ile çok daha büyük rezervler bulacağız. Bu enerji yolculuğunda aslan payı o filonun kurulmasıdır. Bizi yaptırımlarla tehdit ettiler. Biz firmalarla çalışsak bizi bırakır giderlerdi. Ya da maliyeti yansıtır, çalışmaz parayı alır giderdi. Uzun yıllar da böyle yaptılar. Bizim filo kurma hamlemiz buna son verdi.
"ENERJİ SEKTÖRÜMÜZÜ BÜYÜTEN DEV BİR ADIMDI"
Enerji sektörümüzü büyüten dev bir adımdı. Bilgi birikimimizi, teknik kapasitemizi artırdık. Biz rezervleri bulup, oları tüketime sunan bir enerji sektörü dizaynı yaptık. Bu şekle dönüştürdük. Üretici olma ve pazarlama yolunda Türkiye çok güçlü adımlarla yürüyor.