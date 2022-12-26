Her şey Berat Albayrak’ın o sözleri ile başladı! Uzman isimden çarpıcı sözler: Aslan payı o filonun kurulmasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Karadeniz'de yapılan yeni enerji keşfini duyurdu. Türkiye enerjide başka bir lige doğru yolculuğa başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ MÜJDEYİ DUYURDU

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız." açıklamalarında bulundu.

2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli filo, milli personel hamlesi ile başlayan çalışmalar 3 yıl gibi kısa bir sürede sonuç verdi. Albayrak'ın kurduğu yerli sondaj filosundan Fatih gemisi Karadeniz'i fethetti, 21 Ağustos 2020'de ilk keşfini yaptı. Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de didik didik petrol ve doğal gaz aramalarımız sürerken, gelen müjdeli haberi Enerji Uzmanı Yunus Furuncu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Furuncu, Berat Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesinin en stratejik hamle olduğunu vurguladı, "Aslan payı o filonun kurulmasıdır." dedi.