Türk savunma sanayii altın çağını yaşarken her gün yeni bir gurur veren gelişme yaşanıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber canlı yayınında Milli Savunma Projelerini anlatmış ve "Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesin arkadaşlar. Hava savunma sisteminde güzel bir haber daha gelecek." ifadelerini kullanmıştı. İşte o müjde geldi.

Son Dakika: Savunmada yeni müjde geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Bugün açıklanacak | Video

100 KM MENZİLDEN HEDEFİ VURDU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İsmail Demir, SİPER Ürün-1 sisteminden güdümlü test füzesinin 100 km'yi aşan menzilde bir hedefi vurduğunu bildirdi.

Demi, "Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km'den hedefi vurdu | Video

İşte o görüntüler...