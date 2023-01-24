Teröristbaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ’birleşin’ çağrısı: Onlarla biriz, her türlü desteği vereceğiz

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Terörist Duran Kalkan, muhalefete destek vermekten geri durmayacaklarını "Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." sözleriyle dile getirdi.

Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler | VİDEO

DAHA ÖNCE DE MUHALEFETE DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

Daha önce de muhalefete destek mesajları gönderen terörist elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'deki seçimlerin kritik olduğunu ve muhalefetin küçük şeyleri mesele yapmadan daha fazla ittifak ve ilişki içerisinde olması yönünde çağrıda bulunmuştu. Örgütün ağır darbe aldığını itiraf eden teröristbaşı Kalkan, "Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" diye konuşmuştu.