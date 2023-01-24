Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete 'birleşin' çağrısı: Onlarla biriz, her türlü desteği vereceğiz | Video

Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Muhalefete çağrıda bulunan terörist Kalkan, "İyi birleşsinler. Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." dedi. Teröristbaşı Kalkan daha önce de muhalefetin ittifak içinde olması yönünde tavsiyeler vermiş "Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" diye konuşmuştu.