Kentsel Dönüşümde 813 konutun daha anahtar teslimi yapıldı

Türkiye'nin en büyük yerinde kentsel dönüşüm çalışmasının yürütüldüğü Gaziosmanpaşa'da hak sahipleri depreme dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Bağlarbaşı Mahallesi 7B Bölgesi İstanbul Vadi Evleri 6'ncı Kısım'da anahtar teslimleri gerçekleştirildi. 813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı otopark, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların yer aldığı proje ile hak sahipleri, sağlam ve güvenli evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.
'DEVLETİMİZİN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNE VATANDAŞLARIMIZIN DA DESTEK OLMASINI ARZU EDİYORUZ'
Depremlere karşı dayanıklı ve konforlu yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Deprem her zaman önemli bir tehdit, tedbirler almak zorundayız. Bu anlamda güvenli binalar inşa etmeliyiz.
Biz, devletimizin öncülük ettiği kentsel dönüşüm seferberliğine vatandaşlarımızın da destek olmasını arzu ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle burada sadece hak sahibi sayısı kadar konut yapmak suretiyle aslında yerinde dönüşümün de çok çarpıcı bir örneğini gerçekleştirmiş olduk. Hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.