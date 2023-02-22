Kentsel Dönüşümde 813 konutun daha anahtar teslimi yapıldı

Biz, devletimizin öncülük ettiği kentsel dönüşüm seferberliğine vatandaşlarımızın da destek olmasını arzu ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle burada sadece hak sahibi sayısı kadar konut yapmak suretiyle aslında yerinde dönüşümün de çok çarpıcı bir örneğini gerçekleştirmiş olduk. Hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.