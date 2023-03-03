6’lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener’e CHP’li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tabiri caizse 6'lı koalisyonu darmadağan etti. Dün düzenlenen 12. toplantının ardından adaylık konusunda kriz yaşayan masa bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir." dedi. 6'lı koalisyondan beş genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade eden Akşener, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için önerdiğini dile getirip her ikisine çağrıda bulunarak harekete cumhurbaşkanlığı konusunda geçmelerini istedi. Akşener'in açıklamalarının ardından CHP'li pek çok isim sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.