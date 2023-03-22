‘Öcalan’a özgürlük’ çağrılarının ardından anlaşma sağlandı! HDP 6’lı koalisyona katıldı: Akşener şimdi ne yapacak?

Akşener, "Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir." ifadelerini kullandı.

AKŞENER ŞİMDİ NE YAPACAK?

Bir yandan 'Öcalan'a özgürlük' çağrıları altında CHP ve HDP arasındaki kirli pazarlık ayyuka çıkarken, diğer yandan İYİ Parti'de bazı isimlerin HDP'nin ittifaka yönelik desteğine ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı biliniyor.

Akşener, daha önce konuk olduğu bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz." ifadesini kullanmıştı.

Meral Akşener'in bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu...