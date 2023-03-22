‘Öcalan’a özgürlük’ çağrılarının ardından anlaşma sağlandı! HDP 6’lı koalisyona katıldı: Akşener şimdi ne yapacak?

6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya gelerek destek istemişti. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözme, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasını kaldırma, anadil gibi vaatlerde bulunmuştu.
HDP'Lİ BULDAN'DAN SKANDAL ÇAĞRI: ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iki gün önce Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulunmuştu.
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Konuşmasında terörü öven ifadeler kullanan Buldan, "Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit kaldırılsın" demişti.
HDP KARARINI AÇIKLADI: SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Pervin Buldan, bugün partisinin kararını açıkladı. Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ifade etti. Bu kararla birlikte HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek.
AKŞENER'DEN PERVİN BULDAN'A YANIT: NEVRUZ, KATİLE ÖZGÜRLÜK DİLENME GÜNÜ DEĞİLDİR
6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP, aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklarken, ittifakın bir diğer ortağı İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener ise partisinin grup konuşmasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın nevruz kutlamalarındaki konuşmasını hedef aldı.
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Akşener, "Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir." ifadelerini kullandı.
AKŞENER ŞİMDİ NE YAPACAK?
Bir yandan 'Öcalan'a özgürlük' çağrıları altında CHP ve HDP arasındaki kirli pazarlık ayyuka çıkarken, diğer yandan İYİ Parti'de bazı isimlerin HDP'nin ittifaka yönelik desteğine ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı biliniyor.
Akşener, daha önce konuk olduğu bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz." ifadesini kullanmıştı.
Meral Akşener'in bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu...