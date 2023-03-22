Haberler Gündem Haberleri ‘Öcalan’a özgürlük’ çağrılarının ardından anlaşma sağlandı! HDP 6'lı koalisyona katıldı: Akşener şimdi ne yapacak?
Giriş Tarihi: 22.3.2023 13:19 Son Güncelleme: 22.3.2023 13:41

‘Öcalan’a özgürlük’ çağrılarının ardından anlaşma sağlandı! HDP 6'lı koalisyona katıldı: Akşener şimdi ne yapacak?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün partisinin kararını açıkladı. Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ifade etti. Bu kararla birlikte HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Öcalan'a özgürlük' çağrısında bulunan HDP'li Pervin Buldan'ı hedef alarak, "Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir." dedi. Bir tarafta 'Öcalan'a özgürlük' çağrılarının gölgesi altında CHP ve HDP arasında yapılan kirli pazarlığın yankıları sürerken, Akşener'in bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu...

‘Öcalan’a özgürlük’ çağrılarının ardından anlaşma sağlandı! HDP 6’lı koalisyona katıldı: Akşener şimdi ne yapacak?

6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya gelerek destek istemişti. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözme, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasını kaldırma, anadil gibi vaatlerde bulunmuştu.

HDP'Lİ BULDAN'DAN SKANDAL ÇAĞRI: ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iki gün önce Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulunmuştu.

HDP 6'lı koalisyona katıldı! Akşener şimdi ne yapacak? | Video

Konuşmasında terörü öven ifadeler kullanan Buldan, "Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit kaldırılsın" demişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde yaptığı bir görüşme sonrası, teröristbaşı Öcalan ve PKK konusunda CHP ile bir fikir ayrılıkları olmadığını söylemişti.

HDP KARARINI AÇIKLADI: SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Pervin Buldan, bugün partisinin kararını açıkladı. Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ifade etti. Bu kararla birlikte HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek.

AKŞENER'DEN PERVİN BULDAN'A YANIT: NEVRUZ, KATİLE ÖZGÜRLÜK DİLENME GÜNÜ DEĞİLDİR

6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP, aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklarken, ittifakın bir diğer ortağı İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener ise partisinin grup konuşmasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın nevruz kutlamalarındaki konuşmasını hedef aldı.

Akşener'den, bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'lilere gönderme: "Bizim için Nevruz sevginin günüdür..." | Video

Akşener, "Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir." ifadelerini kullandı.

AKŞENER ŞİMDİ NE YAPACAK?

Bir yandan 'Öcalan'a özgürlük' çağrıları altında CHP ve HDP arasındaki kirli pazarlık ayyuka çıkarken, diğer yandan İYİ Parti'de bazı isimlerin HDP'nin ittifaka yönelik desteğine ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı biliniyor.

Akşener, daha önce konuk olduğu bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz." ifadesini kullanmıştı.

Meral Akşener'in bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu...

SON DAKİKA: 6'lı koalisyon şartları kabul etti! HDP aday çıkarmama kararını duyurdu! İYİ Parti şimdi ne yapacak?

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‘Öcalan’a özgürlük’ çağrılarının ardından anlaşma sağlandı! HDP 6'lı koalisyona katıldı: Akşener şimdi ne yapacak?
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