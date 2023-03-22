HDP 6'lı koalisyona katıldı! Akşener şimdi ne yapacak? | Video

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün partisinin kararını açıkladı. Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ifade etti. Bu kararla birlikte HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Öcalan'a özgürlük' çağrısında bulunan HDP'li Pervin Buldan'ı hedef alarak, "Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir." dedi. Bir tarafta 'Öcalan'a özgürlük' çağrılarının gölgesi altında CHP ve HDP arasında yapılan kirli pazarlığın yankıları sürerken, Akşener'in bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu...