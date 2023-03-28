HDP ile Fox TV aynı dilde buluştu! Yeni algı operasyonunun fitilini ateşlediler! AK Parti’den sert tepki geldi...

Amerikan medya kuruluşu Fox'un Türkiye'deki ayağı seçim öncesi dümeni iyiden iyiye muhalefete kırmış durumda. 7'li koalisyonun seçimi kazanabilmesi için algı operasyonlarını tek tek sahaya süren Fox TV, işi daha da çığırından çıkararak canlı yayında AK Parti ve Cumhur İttifakı partilerine oy verilmemesini istedi. Kanalın hafta sonu ana haber bültenini sunan spikeri Gülbin Tosun, 7'li koalisyo9nun sözcüsünün yapacağı cinsten bir konuşma ile programı açtı. Son 20 yılda kadının iş hayatı başta olmak üzere toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için yapılan tüm reformları görmezden gelen Tosun, Cumhur İttifakı'nın kadının adını bile yok saydığını iddia ederek, 7'li koalisyondan yana oy kullanılmasını istedi. Bu konuşma büyük tepki çekerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, aynı Gülbin Tosun'un kullandığı ifadeleri kullandı. Kadınlar için son seçim olabileceğini öne süren Demirtaş, bugüne kadar terör örgütünün dağa kaçırdığı kadınlar ve kız çocukları için ise sessiz kalması ile biliniyor. HDP ile Fox TV'nin aynı söylem birliğinde buluşması, "Muhalefetin seçim söylemini HDP mi belirliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.
FOX TV İYİCE KONTROLDEN ÇIKTI! CANLI YAYINDA MUHALEFETE OY İSTEDİ
Fox TV'nin hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, gazetecilik etiği ile bağdaşmayan bir konuşma gerçekleştirdi. Muhalefeti hiçbir şekilde eleştirmeyen hatta muhalefetin sözcülüğüne oyunarak sık sık Cumhur İttifakı'nı hedef alan Fox TV'de bu kez iş daha da kontrolden çıktı. Gülbin Tosun, 7'li koalisyonun sözcüsü gibi davranarak AK Parti'nin kadını yok saydığını, Cumhur İttifakı'na değil, 7'li koalisyona oy verilmesi gerektiğini söyledi.
FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video
Tosun, şu skandal ifadeleri kullandı:
Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım.
Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...
Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...
Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?
"ARTIRDIM, VAR MI YİNE SALDIRACAK?"
Tosun'un taraflı söylemi ve muhalefet lehine bir parti sözcüsü gibi oy istemesine tepki yağdı. Tosun, bu tavrından geri adım atmazken, daha da kışkırtıcı bir paylaşım yaptı, "Artırdım, var mı yine saldıracak?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
HDP İLE FOX AYNI SÖYLEMDE BULUŞTU
Daha önce, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz.", "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" gibi ifadeler kullanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da Gülbin Tosun ile benzer ama çok daha küstah bir açıklama geldi. Türkiye'de kadınların son seçimi olabileceğini öne süren Demirtaş, "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır. Dolayısıyla kadınlar, bu seçimin öncü gücü olarak öne çıkmalı ve seçime renklerini, damgalarını vurmalıdırlar." ifadelerini kullandı.
GENÇ KIZLARI DAĞA KAÇIRAN PKK'YA SESSİZ KALAN DEMİRTAŞ KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU KESİLDİ
Cumhur İttifakı'nı, Taliban ile kıyaslayan ve iftiralarını sıralayan terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, PKK'nın zorla dağa kaçırdığı kız çocuklarına dair bugüne kadar hiçbir eleştiride bulunmadı. dağda teröristlerin, kadınlara tecavüzlerini görmezden gelen Demirtaş'ın kadın hakları savunculuğuna soyunması, 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.
HDP'Lİ VEKİL TUMA ÇELİK, GENÇ KADINA ZORLA TECAVÜZ EDERKEN DE SESSİZDİ
Yine aynı Demirtaş, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, genç bir kadına seçim çalışması bahanesi ile zorla tecavüz etmesine de sessiz kalmış, bugünkü kadın hakları savunuculuğunu o zaman göstermemişti.
HDP'Lİ VEKİL MENSUR IŞIK, EŞİNİ FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜĞÜNDE DE HDP'Lİ DEMİRTAŞ ORTADA YOKTU
Cezaevinde sık sık muhalefete akıl veren, son dönemlerde de kadın hakları savuncusu kesilen Demirtaş'ın bir başka ikiyüzlülüğü de, dostu HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşini öldüresiye dövdüğünde bugünkü açıklamaları yapmamasıydı. Demirtaş, Işık'ın karısını dövdüğünde ne yazık ki ortalığı ayağa kaldırmadı.
AK PARTİ'DEN İKİYÜZLÜ TUTUMA TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gülbin Tosun'un muhalefete oy istemesine tepki gösterdi. HDP ve PKK'nın görmezden gelinmesine vurgu yaptı, "FOX TV'ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK'nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz." dedi.
Dağ, daha sonra bir paylaşım yaparak bu kez de HDP'li Demirtaş'a ateş püskürdü, "Bu açıklama, boğazına kadar teröre batmış ve terörist bir örgütün kuklası haline gelmiş birinin; maymunluğunu yaptığı katiller ittifakının siyasi varlığını meşrulaştırma çabasının bir tezahürüdür. Milletimizin, terör ve kaostan beslenenlerden alacak bir demokrasi dersi yoktur." ifadelerini kullandı.