HDP ile Fox TV aynı dilde buluştu! Yeni algı operasyonunun fitilini ateşlediler! AK Parti’den sert tepki geldi...

FOX TV İYİCE KONTROLDEN ÇIKTI! CANLI YAYINDA MUHALEFETE OY İSTEDİ

Fox TV'nin hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, gazetecilik etiği ile bağdaşmayan bir konuşma gerçekleştirdi. Muhalefeti hiçbir şekilde eleştirmeyen hatta muhalefetin sözcülüğüne oyunarak sık sık Cumhur İttifakı'nı hedef alan Fox TV'de bu kez iş daha da kontrolden çıktı. Gülbin Tosun, 7'li koalisyonun sözcüsü gibi davranarak AK Parti'nin kadını yok saydığını, Cumhur İttifakı'na değil, 7'li koalisyona oy verilmesi gerektiğini söyledi.

FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video

Tosun, şu skandal ifadeleri kullandı:

Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım.

Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...

Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...

Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?