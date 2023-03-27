Video Haber FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video
FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video

FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video

27.03.2023 | 13:36

FOX Ana Haber'in sunucusu Gülbin Tosun, sunduğu ana haber bülteninde adeta muhalefet için oy istedi.

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