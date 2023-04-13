CHP’li adayın parti yönetimine ’beceriksiz’ dediği ortaya çıktı

Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partiler milletvekili aday listelerini geçtiğimiz hafta sonu teslim etti. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. CHP'nin listesinde Edirne 1'inci sırada Ediz Ün'e yer verdi. CHP'nin ilk sıradan aday gösterdiği Ün'ün 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile CHP yönetimini ateş püskürdüğü görüldü. Ün'ün CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bir paylaşıma "Cumhuriyet'i böyle kurdular ama sizlerin beceriksiz ellerinde yıkılacak ne yazık ki" sözleriyle cevap verdiği görüldü.

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