Haberler Gündem Haberleri CHP'li adayın parti yönetimine 'beceriksiz' dediği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.4.2023 15:06

CHP'li adayın parti yönetimine 'beceriksiz' dediği ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne'de 1'inci sıradan aday gösterdiği Ediz Ün'ün CHP yönetimine 'beceriksiz' dediği belirlendi. Ün'ün 2015 yılında CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bir paylaşıma "Cumhuriyet'i böyle kurdular ama sizlerin beceriksiz ellerinde yıkılacak ne yazık ki" sözleriyle cevap verdiği ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
CHP’li adayın parti yönetimine ’beceriksiz’ dediği ortaya çıktı

Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partiler milletvekili aday listelerini geçtiğimiz hafta sonu teslim etti. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. CHP'nin listesinde Edirne 1'inci sırada Ediz Ün'e yer verdi. CHP'nin ilk sıradan aday gösterdiği Ün'ün 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile CHP yönetimini ateş püskürdüğü görüldü. Ün'ün CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bir paylaşıma "Cumhuriyet'i böyle kurdular ama sizlerin beceriksiz ellerinde yıkılacak ne yazık ki" sözleriyle cevap verdiği görüldü.

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CHP'li adayın parti yönetimine 'beceriksiz' dediği ortaya çıktı
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