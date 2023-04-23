Pervin Buldan işaret etmişti: HDP’li Ahmet Yıldırım’dan İsveç’te Kemal Kılıçdaroğlu’na ’oy verin’ çağrısı!

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin toplantısına katılan Yıldırım, terör örgütü PKK'yı kastederek, "Biz bugün kritik bir noktadayız. Biz Erdoğan'ın karşısında Malmö'den Kılıçdaroğlu değil sıradan bir insan da olsa ona oy vereceğiz. O kişinin geçmişte ne yaptığına bakmaksızın oy vereceğiz. Çünkü bizim derdimiz Erdoğan'ın yerine gelecek kişinin ismi cismi ile ilgili değil, bizi sadece Türkiye'de değil, güneyde, Rojava da, yok etmek isteyenin karşısında oy kullanacağız.''dedi.