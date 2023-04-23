7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı gizli pazarlık ve Kandil'den gelen destek açıklamaları kamuoyunda tepki çekmeye devam ederken, HDP'li isimler de artık Kılıçdaroğlu'nun ismini açık açık söyleyerek 'oy verin' çağrısında bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'yi bitirme noktasına gelmesi örgütü panikletmeye devam ederken, İsveç'in Malmö kentinde seçim çalışması yapan HDP'li Ahmet Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
Pervin Buldan işaret etmişti: HDP'li Ahmet Yıldırım'dan İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı! | Video
"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ"
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin toplantısına katılan Yıldırım, terör örgütü PKK'yı kastederek, "Biz bugün kritik bir noktadayız. Biz Erdoğan'ın karşısında Malmö'den Kılıçdaroğlu değil sıradan bir insan da olsa ona oy vereceğiz. O kişinin geçmişte ne yaptığına bakmaksızın oy vereceğiz. Çünkü bizim derdimiz Erdoğan'ın yerine gelecek kişinin ismi cismi ile ilgili değil, bizi sadece Türkiye'de değil, güneyde, Rojava da, yok etmek isteyenin karşısında oy kullanacağız.''dedi.
HDP'Lİ BULDAN İŞARET ETMİŞTİ!
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." sözlerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na işaret etmişti.