HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedeni: Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam’a döndü!

"ERDOĞAN SIRTINI BATI'YA YÜZÜNÜ İSLAM'A DÖNDÜ"

Bir canlı yayına katılan ve Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'li isim Hasan Cemal, hedef aldığı Başkan Erdoğan'a düşmanlık nedenini de itiraf etti. Başkan Erdoğan'ın sırtını batıya döndüğüne dikkat çeken HDP'li Cemal, "Yüzünü doğuya döndü yüzünü İslam'a döndü" ifadelerini kullandı.