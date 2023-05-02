Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedeni: Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam'a döndü! | Video
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alarak seçime giderken, HDP'den Cumhur İttifakı'nı açıkça hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"ERDOĞAN SIRTINI BATI'YA YÜZÜNÜ İSLAM'A DÖNDÜ"
Bir canlı yayına katılan ve Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'li isim Hasan Cemal, hedef aldığı Başkan Erdoğan'a düşmanlık nedenini de itiraf etti. Başkan Erdoğan'ın sırtını batıya döndüğüne dikkat çeken HDP'li Cemal, "Yüzünü doğuya döndü yüzünü İslam'a döndü" ifadelerini kullandı.