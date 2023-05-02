HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedeni: Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam'a döndü! | Video
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne artık kısa bir süre kalırken 7’li koalisyonun ortağı HDP’li isimler Başkan Erdoğan’ı hedef almaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP’li isim Hasan Cemal katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan’a neden düşman olduğunu da açıkladı. Erdoğan’ın Batı’ya sırtını döndüğünü belirten HDP’li Cemal, “Erdoğan yüzünü İslam’a döndü” ifadeleri kullandı.
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