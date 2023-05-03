Kılıçdaroğlu’nun ortağı HDP’li Azad Barış’tan skandal sözler: Afrin’i geri alacağız, özerkliği kuracağız

Terör örgütünün siyasi uzantısı konumundaki HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. HDP'nin kararının ardından Kandil'den de Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdı. 7'li koalisyonun ortağı HDP ise adeta terör örgütünün sözcülüğüne soyunarak, Türkiye'nin terörden arındırdığı Afrin'i geri alacaklarını söyledi.
HDP'Lİ VEKİL ADAYINDAN ÖZERKLİK VAADİ
HDP'nin Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış, Rudaw'a verdiği röportajda küstah sözler sarf etti. Özerklik vaadinde bulunan Barış, "Herkes kendi yerinde özgürce, demokratik bir çerçevede özerk olmalı. Merkeze bağlı bir özerklik ama ademi-merkeziyetçi bir özerklik olmalı." dedi.
"BUNLARIN HEPSİ MASADA"
"Diyarbakır'ın güçlenmesi Kürdistan'ın güçlenmesi demektir" diyen Barış "Bunların hepsi masada" sözleri ile de Kılıçdaoroğlu'nun HDP ile yaptığı işbirliğine atıfta bulundu.
Barış konuşmasında şunları söyledi:
Buranın güçlü olması tüm Kürdistan'ın güçlü olması anlamına gelir. Bizler güçlü olursak Şengal'deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz. Bizler de bunun bir parçasıyız ve bu söylediklerimi muhakkak başaracağız."
"CEZAEVLERİNDE KALANLARI BIRAKTIRACAĞIZ"
Azad Barış, terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da göz kırptı. Cezaevlerindeki tutukluların serbest kalacağını belirten Barış "Bizler şunu istiyoruz; cezaevlerinde olan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz. Cezaevlerinde kalanları bıraktıracağız. Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" açıklamasında bulundu.
TÜRK ORDUSU AFRİN'İ TERÖRİSTLERİN ELİNDEN KURTARDI
PKK/YPG terör örgütünün Afrin Bölgesinden hudut karakollarımıza yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek, bölge halkını örgütün zulmünden kurtararak istikrarı sağlamak maksadıyla 20 Ocak 2018 tarihinde "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatıldı. 282 meskûn mahal ve 2.000 km2'lik alan kontrol altına alındı.
Diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak icra edilen hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, 1 hastane hizmete girdi, 287 okulda 53.000 öğrenciye eğitim verilmeye başlandı.
MECLİS'TE KİRLİ PAZARLIK
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını dinledi. HDP anadilde eğitim başta olmak üzere, Kürt sorunu ve kayyum uygulamasını şart olarak masaya koydu. Görüşmeden kısa bir süre sonra HDP, aday çıkarmayacağını açıkadı. Daha sonra ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.
HDP KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLADI
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor. Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı. PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklaması geldi.
Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.