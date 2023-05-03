Kılıçdaroğlu’nun ortağı HDP’li Azad Barış’tan skandal sözler: Afrin’i geri alacağız, özerkliği kuracağız

"BUNLARIN HEPSİ MASADA"

"Diyarbakır'ın güçlenmesi Kürdistan'ın güçlenmesi demektir" diyen Barış "Bunların hepsi masada" sözleri ile de Kılıçdaoroğlu'nun HDP ile yaptığı işbirliğine atıfta bulundu.

Barış konuşmasında şunları söyledi:

Buranın güçlü olması tüm Kürdistan'ın güçlü olması anlamına gelir. Bizler güçlü olursak Şengal'deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz. Bizler de bunun bir parçasıyız ve bu söylediklerimi muhakkak başaracağız."