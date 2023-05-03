Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:27
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
11:27
Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek
7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da gerçekleştirdiği mitingde skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlarının da atıldığı mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde verdikleri sözü hiçe sayarak işten çıkardıkları binlerce insanı unutup yeni sözler verdi. Ayrıca kayyum tarafından terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle belediyedeki görevlerinden alınan personelleri işe geri alacağını vadetti.