Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:27

Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek

7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da gerçekleştirdiği mitingde skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlarının da atıldığı mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde verdikleri sözü hiçe sayarak işten çıkardıkları binlerce insanı unutup yeni sözler verdi. Ayrıca kayyum tarafından terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle belediyedeki görevlerinden alınan personelleri işe geri alacağını vadetti.

Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden de peş peşe destek mesajları alıyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu odakla hangi kirli ve karanlık pazarlıkları yaptığı da kamuoyunda merak ediliyor.

Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek

PKK İLTİSAKI NEDENİYLE GÖREVLERİNDEN ALINAN KİŞİLERE 'GERİ DÖNÜŞ' VAADİ!

Van'daki skandallarla dolu mitinginde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu, kayyum tarafından terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle belediyedeki görevlerinden alınan personelleri işe geri alacağını vadetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek

Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin ayaklar altına alındığını, seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları, söz veriyorum çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz." sözlerini de kullandı.

Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek

ÖNCE NAMUS SÖZÜ VERDİ: SONRA İŞÇİ KIYIMINA GÖZ YUMDU!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak" demiş ve ardından sadece CHP'li İBB'de 15 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına göz yummuştu.

Son dakika haberi | Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye seçim vaadi: PKK bağlantılı isimler işlerine geri dönecek

KILIÇDAROĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

Yerel seçimin ardından başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere binlerce kişinin işine son verildi. Haklarını CHP genel merkezinin önünde arayan işçiler Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı, tüm kapılar yüzlerine kapatıldı.

SON DAKİKA